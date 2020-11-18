Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19

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Самая высокая заболеваемость коронавирусом по России наблюдается в Карелии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Татарстане до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Карелии", – заявила она.

Также Голикова рассказала, что в Чувашии, Орловской области и Севастополе занято более 95% коек для пациентов с COVID-19.

По ее словам, всего наиболее критичная ситуация наблюдается в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 094 случаях.

Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маски, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.

Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.