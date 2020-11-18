Путин призвал помогать главам регионов, где тяжелая ситуация с коронавирусом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что глав регионов со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу необходимо не только ругать. Об этом глава государства высказался на совещании с членами правительства РФ.

"Я еще <...> скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов, но, кроме того чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, надо им еще и помогать", – подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России складывается непросто. Он также отметил, что вопрос эпидемиологической обстановки в стране всегда находится в поле внимания правительства.

На совещании выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая заявила, что в регионах страны заболеваемость коронавирусом увеличилась в 2,5 раза. Суточный показатель поднялся с 6,1 до 15,3 случаев на 100 тысяч населения.