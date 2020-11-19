Мурашко призвал регионы ускорить выдачу лекарств от COVID-19 амбулаторным пациентам

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Михаил Мурашко заявил, что в регионах необходимо ускорить выдачу лекарств от COVID-19 амбулаторным пациентам. Об этом он сообщил на селекторном совещании с руководителями региональных органов управления здравоохранением.

"Успех лечения зависит именно от своевременного начала терапии", – приводит слова министра здравоохранения РИА Новости.

Ранее Владимир Путин призвал не перекладывать на население вину за дефицит лекарств и посоветовал Минпромторгу рассмотреть возможности увеличения их производства.

Также глава государства поручил сократить время обработки материалов для теста на COVID-19. По словам Путина, сейчас на проведение анализов требуется 48 часов, а в это время человек продолжает общаться с членами семьи, коллегами.