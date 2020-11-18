Путин назвал самый тревожный фактор в ситуации с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Владимир Путин заявил, что наиболее тревожным фактором развития ситуации с коронавирусом является рост смертности. Об этом он сообщил на совещании с правительством РФ.
Президент отметил, что количество новых случаев COVID-19 увеличивается. Кроме того, по словам Путина, растет и число тяжелых осложнений.
"И самое тревожное, повышается уровень смертности", – заявил глава государства.
Российский лидер также отметил медлительность регионов в освоении выделенных ими средств. По его словам, в текущей ситуации такая нерасторопность непозволительна. В связи с этим президент призвал к четкости действий.
"Это абсолютно недопустимо – делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны – ни здесь, ни в центре, ни на местах", – подчеркнул Путин.
Он добавил, что спрос с регионов будет высоким, поскольку они получили широкие полномочия. Путин подчеркнул, что это также не снимает ответственности с федеральных чиновников.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией он поручил проанализировать ситуацию с лечением заболевших коронавирусом на дому, а также решить вопрос связи пациентов с поликлиниками. Кроме того, Путин распорядился довести лекарства от COVID-19 до нуждающихся, а также предусмотреть новые выплаты для медиков, которые работают с инфицированными пациентами.
Ранее Владимир Путин призвал помогать регионам в противодействии COVID-19. Он подчеркнул, что глав регионов надо не только ругать и напрягать, но и помогать им.
Путин поручил ускорить диагностику COVID-19
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