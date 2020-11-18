Мурашко привел данные о тяжелых больных COVID-19

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская

Среди госпитализированных с коронавирусом 10% являются тяжелыми. Эта группа людей требует интенсивного наблюдения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании Владимира Путина с членами правительства. Его слова передает газета "Известия".

По словам министра, под наблюдением и на лечении находятся более 1,1 миллиона пациентов. 221 тысяча пациентов находится в стационарах с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция", 17 тысяч пациентов – с внебольничными пневмониями.

Мурашко привел данные о занятости 20% реанимационных коек для пациентов с COVID-19. Осенью для оказания помощи пациентам с коронавирусом вернули 184 тысячи коек, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 094 случаях.

Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маски, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.

Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.