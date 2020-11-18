Путин поправил Мурашко после слов о системе управления пациентами

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Владимир Путин поправил главу министерства здравоохранения Михаила Мурашко после его слов о системе управления пациентами.

Президент отметил, что "пациентами не надо управлять" – их следует лечить.

"Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее", – заявил Путин во время совещания с членами правительства.

По словам главы государства, употребленный Мурашко оборот является профессиональной терминологией. Путин добавил, что следует избавляться от фраз, которые не несут в себе нужного содержания и могут неправильно расставить акценты.

Ранее президент России сравнил работу на дому врачей, у которых диагностирован коронавирус, с подвигами времен Великой Отечественной войны. Во время совещания с правительством глава государства прокомментировал выступление Михаила Кузнецова, предложившего применять практику, в которой врачи, переносящие коронавирус в легкой форме, помогают своим коллегам в дистанционном формате.