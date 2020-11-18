Путин сравнил работу заболевших COVID-19 врачей с подвигами времен Великой Отечественной

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин сравнил работу на дому врачей, у которых диагностирован коронавирус, с подвигами времен Великой Отечественной войны.

Во время совещания с правительством глава государства прокомментировал выступление Михаила Кузнецова, предложившего применять практику, в которой врачи, переносящие коронавирус в легкой форме, помогают своим коллегам в дистанционном формате.

Путин отметил, что рекомендовать другим регионам эту практику не стоит.

"Уместным будет даже сравнение с событиями Великой Отечественной войны, нам известны случаи массового и индивидуального героизма", – отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что такой опыт – это личный выбор каждого специалиста, поэтому не нужно побуждать кого-то к этому, неверно было бы говорить о необходимости расширения данного опыта.

"Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода, так же, как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам", – добавил Путин.

Ранее глава государства назвал норматив выдачи результатов на COVID-19 слишком долгим. Президент РФ отметил, что за двое суток человек успевает пообщаться с родными и коллегами.