Путин поручил назначить выплаты студентам-медикам, помогающим в борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин поручил назначить дополнительные выплаты студентам-медикам, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Размер выплат учащимся медицинских заведений составит до 10 тысяч рублей.

"Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов и по медицинским специальностям – в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ – 7 тысяч рублей в месяц", – пояснил президент России.

Ранее Путин сравнил работу на дому врачей, у которых диагностирован коронавирус, с подвигами времен Великой Отечественной войны. Президент РФ подчеркнул, что такой опыт – это личный выбор каждого специалиста.