Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление Роспотребнадзора по Москве с 21 ноября организует горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус, срокам исполнения и выдаче результатов, сообщает пресс-служба ведомства.

Тематическое консультирование граждан будет проводиться без выходных с 9:00 до 16:00 по телефону 8 (495) 687-36-31.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор запустит горячую линию по жалобам на задержки результатов тестов на коронавирус.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что горячая линия начнет работать с 21 ноября.

Ранее Владимир Путин назвал слишком долгим норматив выдачи результатов тестирования на коронавирус. Он отметил, что за 48 часов человек может пообщаться с коллегами по работе или с членами семьи.

Такой временной норматив был введен Роспотребнадзором, срок отсчитывается с момента поступления биоматериала в лабораторию.

В столице увеличено число пунктов сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Теперь сдать плазму можно в семи пунктах.