Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус до 48 часов

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Роспотребнадзор назвал предельное время выполнения теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", – указано в постановлении ведомства.

Документ подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов ранее рассказал, как не оказаться в "серой" зоне тестирования на COVID-19. По его словам, в подобных случаях необходимо наблюдать пациента в динамике.