На сайте госуслуг можно получить ответы на вопросы о противодействии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сайте госуслуг появился сервис, с помощью которого можно получить ответы на вопросы о противодействии коронавирусу.

"Задать вопрос можно в электронном виде, заполнив форму обратной связи. Для того чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь упрощенную учетную запись", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис создан в качестве дополнительного инструмента для тех, у кого не получилось дозвониться до медучреждения. Также с помощью сервиса можно оставить обращение, связанное с предотвращением распространения коронавируса.

Все заявки обрабатываются специалистами профильных учреждений системы здравоохранения в течение семи дней. Ответ заявитель может получить в личном кабинете на портале и на электронную почту.

Ранее стало известно, что единый телефонный номер по коронавирусу появится во всех регионах России. Единый номер 122 позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов страны.

В России за последние сутки выявили 28 585 новых случаев коронавируса. В 4 600 (16,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировали 2 597 711 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

