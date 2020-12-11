В России выявили 28 585 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб. В 4 600 (16,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 7 215 случаев, на Санкт-Петербург – 3 779, на Московскую область – 1 370, на Нижегородскую область – 495, на Республику Карелия – 427, на Архангельскую область – 407, на Свердловскую область – 402, на Ростовскую область – 386, на Воронежскую область – 378, на Вологодскую область – 365, на Хабаровский край – 342, на Красноярский край – 337, на Пермский край – 315, на Республику Крым – 306, на Псковскую область – 297.
Всего в России зарегистрировали 2 597 711 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл – 0,6%, в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Оренбургской области, Новосибирской области – 0,7%.
За последние сутки подтверждено 613 летальных случаев, за весь период по стране умерли 45 893 человека. За прошедшие сутки выписали 26 171 человека, за весь период выздоровели от коронавируса 2 059 840 человек.
Ранее сообщалось, что Москва занимает 70-е место среди российских регионов по загруженности коечного фонда. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация по заболеваемости в городе не самая худшая. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом
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