Московские психологи назвали самые популярные запросы горожан

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Директор Московской службы психологической помощи населению Нины Петроченко рассказала, с какими вопросами жители города чаще всего обращаются к специалистам.

По ее словам, в первую очередь речь идет о проблемах в супружеских отношениях и взаимопонимании родителей с детьми. Также поступают жалобы на тревожные и депрессивные состояния. Кроме того, москвичи интересуются личностным развитием и самореализацией.

Как сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы, с конца марта 2020 года было значительно увеличено количество групповых онлайн-мероприятий. Всего с начала года московские психологи провели почти 20 тысяч онлайн-консультаций.

За это время психологи также провели почти тысячу мероприятий, которые посетили более 65 тысяч человек. А за 17 лет работы психологической помощи населению услугами воспользовались более 1,5 миллиона человек.

Бесплатная психологическая помощь доступна для каждого москвича в удобном формате. Консультации также проводятся очно в подразделениях службы во всех округах столицы.

Если предпочтительнее встреча онлайн, это можно сделать в круглосуточном чате на сайте, в сервисах Skype и Zoom, по электронной почте или на форуме. При срочной помощи можно позвонить по круглосуточному телефону 051 с городского или +7 (495) 051 с мобильного.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 26 сентября возобновила свою работу горячая линия столичного Комплекса социального развития. Позвонить туда можно круглосуточно по номеру +7 (495) 870-45-09.

Кроме того, психологи проводят сеансы реабилитации и диагностику, а также тематические тренинги и лекции. При этом выходит бесплатный журнал "Психология для жизни".

В Москве работает 29 организаций поддержки семьи и детства: 26 "Моих семейных центров", Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево".

Также специалисты помогают опекунским и приемным семьям, взявшим детей на воспитание, и подросткам, совершившими административные правонарушения.

Ранее психолог Екатерина Игонина рассказала, что во время удаленной работы нужно делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность и избавиться от стресса.