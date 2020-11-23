Московские психологи назвали самые популярные запросы горожан

Фото: dszn.ru
Директор Московской службы психологической помощи населению Нины Петроченко рассказала, с какими вопросами жители города чаще всего обращаются к специалистам.
По ее словам, в первую очередь речь идет о проблемах в супружеских отношениях и взаимопонимании родителей с детьми. Также поступают жалобы на тревожные и депрессивные состояния. Кроме того, москвичи интересуются личностным развитием и самореализацией.
Как сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы, с конца марта 2020 года было значительно увеличено количество групповых онлайн-мероприятий. Всего с начала года московские психологи провели почти 20 тысяч онлайн-консультаций.
За это время психологи также провели почти тысячу мероприятий, которые посетили более 65 тысяч человек. А за 17 лет работы психологической помощи населению услугами воспользовались более 1,5 миллиона человек.
Бесплатная психологическая помощь доступна для каждого москвича в удобном формате. Консультации также проводятся очно в подразделениях службы во всех округах столицы.
Если предпочтительнее встреча онлайн, это можно сделать в круглосуточном чате на сайте, в сервисах Skype и Zoom, по электронной почте или на форуме. При срочной помощи можно позвонить по круглосуточному телефону 051 с городского или +7 (495) 051 с мобильного.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 26 сентября возобновила свою работу горячая линия столичного Комплекса социального развития. Позвонить туда можно круглосуточно по номеру +7 (495) 870-45-09.
Кроме того, психологи проводят сеансы реабилитации и диагностику, а также тематические тренинги и лекции. При этом выходит бесплатный журнал "Психология для жизни".
В Москве работает 29 организаций поддержки семьи и детства: 26 "Моих семейных центров", Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево".
Также специалисты помогают опекунским и приемным семьям, взявшим детей на воспитание, и подросткам, совершившими административные правонарушения.
Ранее психолог Екатерина Игонина рассказала, что во время удаленной работы нужно делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность и избавиться от стресса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: