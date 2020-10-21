Психолог назвала критический возраст для женитьбы

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Семейный психолог центра "Счастливая семья" Наталья Панфилова рассказала, что возраст 40 лет становится критическим для серьезных отношений.
По ее словам, холостяки в этом возрасте редко женятся. Даже если у них есть спутница жизни, они не спешат связывать себя семейными узами, указала эксперт.
"В среднем после 35 лет постепенно меняется гормональный фон. Мужчины перестраиваются на зрелость, и это имеет свои последствия", – сказала Панфилова.
В интервью радио Sputnik специалист отметила, что с психологической точки зрения в 40 лет люди становятся более ригидны и уже не хотят экспериментировать.
Так, мужчины до 35 легче относятся к ошибкам, понимая, что есть возможность их исправить. Позже они начинают бояться решительных шагов, пояснила психолог.
"К этому возрасту у человека уже появились привычки, от которых ему сложно избавиться, и он не стремится от них избавиться", – добавила Панфилова.
Она резюмировала, что самим женщинам мужчины после 40 лет не очень интересны. Ровесницы обычно скованы обязательствами, а девушкам младше становится неинтересно.
Психолог Александр Шахов ранее рассказал о правильном распределении мужских и женских обязанностей в отношениях. Эксперт предложил составлять списки, которые позволят паре сосуществовать.
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