Психолог рассказала, как избавиться от стресса на удаленке

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Во время удаленной работы необходимо периодически делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность, считает психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

Она подчеркнула, что находить время на упражнения необходимо даже в самом загруженном графике. Для снятия тревожности можно делать небольшие комплексы на все группы мышц или просто танцевать. Прогулки же перед сном не только снимут накопившийся за день стресс, но и обеспечат более полноценный сон.

Специалист поделилась, что дома также важно разграничивать домашние и рабочие дела.

"Нужно заниматься той или иной задачей в строго отведенные для этого часы. Если человек научиться посвящать себя главному делу и не переключаться на второстепенное, то он будет чувствовать себя гораздо комфортнее, увереннее и спокойнее. А количество тревог и переживаний значительно уменьшится, поскольку со своими ролями получится справляться гораздо лучше", – приводит Агентство "Москва" слова психолога.

При этом она отметила, что дискомфорт от работы на дому люди испытывают редко. Так, с марта этого года жалобы на удаленку на телефон неотложной психологической помощи "051" были единичными. Всего в службу обратились более 2,5 тысячи раз.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич порекомендовал при осенней хандре обращаться к врачам.

При этом главный внештатный психолог Минздрава Юрий Зинченко рассказал, что осенняя хандра не должна повлиять на удаленную работу. Тем более обращаться к такому опыту во второй раз, по мнению психолога, проще, чем в первый.

