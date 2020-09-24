Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:33

Сотрудников на "удаленке" предложили не увольнять за пьянство и прогулы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России могут появиться нормы увольнения на удаленной работе. Условия содержатся в промежуточном варианте поправок в Трудовой кодекс, пишет газета "Известия".

При этом отмечается, что существующая в ТК норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на "дистанционку".

Также с дистанционным сотрудником нельзя будет расстаться за прогул в традиционном понимании – отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены.

В то же время работодатель сможет расстаться с работником, который определенное время не выходит на связь.

Госдума продолжит работать над поправками в осеннюю сессию. Отмечается, что данный вопрос потребовалось урегулировать в условиях пандемии коронавируса.

Ранее россияне перечислили основные плюсы и минусы работы в дистанционном формате. Почти 22,85 процента пожаловались на отвлечение от работы членами семьи.

Россиянам рассказали, что делать в случае потери работы

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать