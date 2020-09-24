Сотрудников на "удаленке" предложили не увольнять за пьянство и прогулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России могут появиться нормы увольнения на удаленной работе. Условия содержатся в промежуточном варианте поправок в Трудовой кодекс, пишет газета "Известия".

При этом отмечается, что существующая в ТК норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на "дистанционку".

Также с дистанционным сотрудником нельзя будет расстаться за прогул в традиционном понимании – отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены.

В то же время работодатель сможет расстаться с работником, который определенное время не выходит на связь.

Госдума продолжит работать над поправками в осеннюю сессию. Отмечается, что данный вопрос потребовалось урегулировать в условиях пандемии коронавируса.

Ранее россияне перечислили основные плюсы и минусы работы в дистанционном формате. Почти 22,85 процента пожаловались на отвлечение от работы членами семьи.

