Россияне рассказали о главных минусах удаленной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне перечислили основные плюсы и минусы работы в дистанционном формате. Исследование провел Роструд, передает RT.

Выяснилось, что почти 22,85% соотечественников называют главным минусом "удаленки" отвлечение от работы членами семьи. Еще 21,1% россиян пожаловались на сложности с организацией рабочего дня.

Потом 13,17% не устраивает коммуникация с коллегами. При этом 12,47% сотрудников одним из основных минусов называют переработки, несмотря на окончание рабочего дня.

Однако участники опроса нашли и плюсы в работе из дома. Например, 35,17% россиян рады, что больше не надо тратить время на путь от дома до работы. 17,03% устраивает, что появилась возможность трудиться из любого места.

Данный опрос проходил с мая по июнь 2020 году, в нем приняли участие 55 тысяч человек.

Ранее говорилось, что большинство россиян планирует завершить карьеру после 55 лет. Собственный уход на пенсию собираются планировать 26% опрошенных, однако они пока ничего не сделали для этого.