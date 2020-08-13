Россияне рассказали о главных минусах удаленной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россияне перечислили основные плюсы и минусы работы в дистанционном формате. Исследование провел Роструд, передает RT.
Выяснилось, что почти 22,85% соотечественников называют главным минусом "удаленки" отвлечение от работы членами семьи. Еще 21,1% россиян пожаловались на сложности с организацией рабочего дня.
Потом 13,17% не устраивает коммуникация с коллегами. При этом 12,47% сотрудников одним из основных минусов называют переработки, несмотря на окончание рабочего дня.
Однако участники опроса нашли и плюсы в работе из дома. Например, 35,17% россиян рады, что больше не надо тратить время на путь от дома до работы. 17,03% устраивает, что появилась возможность трудиться из любого места.
Данный опрос проходил с мая по июнь 2020 году, в нем приняли участие 55 тысяч человек.
Ранее говорилось, что большинство россиян планирует завершить карьеру после 55 лет. Собственный уход на пенсию собираются планировать 26% опрошенных, однако они пока ничего не сделали для этого.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: