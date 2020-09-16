Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

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Аналитики рассказали, какие привычки людей больше всего не нравятся коллегам на работе. Сильнее всего раздражают россиян, как показал опрос, громкие разговоры по телефону на рабочем месте, приводит RT исследование сервиса "Работа.ру".

Следующим фактором, вызывающим негатив у людей, стал мусор на рабочем месте, такой вариант выбрали 35% участников.

34% сказали, что их возмущает привычка коллег делать работу в последний момент. 30% опрошенных заявили, что им не нравятся слишком частые перекуры коллег в течение рабочего дня.

Кроме того, регулярные отгулы раздражают 21% опрошенных, а 13% участников исследования недовольны, что ряд коллег пьет много алкоголя на корпоративах.

Известно, что в опросе сервиса по поиску работы и сотрудников поучаствовали свыше 4,6 тысячи респондентов из всех регионов РФ.

Ранее эксперты рассказали, почему опасно не ходить в отпуск. Медики также отмечают, что отпуск принесет большую пользу, если его правильно организовать.