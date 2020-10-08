В Госдуме порекомендовали обращаться к врачам при осенней хандре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич порекомендовал при осенней хандре обращаться к врачам. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Менделевич отметил, что создание памятки по преодолению осенней хандры – идея интересная, однако не совсем целесообразная.
"Во-первых, хандра – это общий комплекс симптомов, она может прикрывать много различных заболеваний, в том числе клиническую депрессию, иные тяжелые заболевания, и может стать только хуже, если будут обращаться к памятке вместо специалистов. Во-вторых, подобные вещи надо разрабатывать с учетом клинических рекомендаций и базироваться на доказательной медицине, иначе все это превращается в обычную демагогию", – объяснил депутат Госдумы.
Менделевич подчеркнул, что лучше при первых признаках заболеваний обращаться к специалистам, потому что болезни проще и эффективнее лечить на ранних стадиях.
Ранее СМИ сообщали о том, что для граждан могут разработать памятку, посвященную работе с переживаниями.
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