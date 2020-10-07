Терапевт рассказала, что делать при осенней апатии

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Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко рассказала в интервью радио Sputnik, как побороть осеннюю апатию и установить причины ее появления. По словам специалиста, уныние, тревога и чувство усталости в этот период возникают из-за естественного смещения биоритмов, но нужно выяснить конкретную причину снижения жизненного тонуса.
"Когда мы говорим про уважительные причины, может быть, у нас в организме идет хронический воспалительный процесс. Как тут можно радоваться жизни и быть работоспособным? Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме", – рассказала Татьяна Романенко.
Она также отметила, что такое состояние может быть вызвано нехваткой витаминов и микроэлементов. Эксперт рассказала, что при недостатке B12 или B9 появляется кислородное голодание. Для более точного понимания нужно сдать анализы. Также Романенко считает, что нерадостное настроение может возникнуть из-за гормональных сбоев.
"Если же лабораторные показатели говорят, что у нас все в порядке, то, скорее всего, дело в низкой подвижности. Не надо сразу идти на физкультуру и бежать по дорожке целый час. Когда мы говорим о прогулках и физической активности, то это предполагает нормальную работу мышц", – пояснила она.
Ранее сообщалось, что ревизия старых вещей и изменение привычек избавят горожан от осенней хандры. Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и соцзащиты Москвы Екатерина Игонина считает, что важно не просто сделать уборку, а перебрать вещи и ликвидировать излишки.
"Историс": как звезды борются с осенней хандрой
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