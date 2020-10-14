Психолог рассказал о правильном разделении обязанностей в отношениях

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Глава центра психологической помощи, психолог Александр Шахов рассказал о правильном распределении мужских и женских обязанностей в отношениях. Об этом сообщают "Дни.ру".

Эксперт предложил списки обязанностей, которые позволят паре привнести в дом мир и гармонию.

Специалист уверен: на мужчине лежит ответственность за обеспечение достойного уровня жизни семьи, решение хозяйственных и финансовых вопросов, защиту супруги от агрессии со стороны других, понимание женской психологии. Кроме того, Шахов отметил, что мужчина должен делать жене комплименты и подарки, обеспечивать ей эмоциональную поддержку, сексуально удовлетворять супругу, участвовать в воспитании детей, поддерживать свое тело в хорошей физической форме, самосовершенствоваться, брать на себя ответственность за сложные решения, принятые с учетом интересов всех членов семьи, а также обеспечивать порядок и мир в семье.

По мнению Шахова, женщина должна понимать мужскую психологию и потребности, организовывать уют и порядок в доме, сохранять право мужа на возможность побыть одному, поддерживать свою сексуальность и обеспечивать качественный секс, готовить вкусную еду и быть ласковой, уважать партнера как "вожака" и сохранять физическую и эмоциональную верность, восхищаться достижениями мужчины, поддерживать его в сложные периоды, уважать и принимать жизнь супруга, сохранять социальные контакты семьи и заботиться о детях.

Кроме того, психолог объяснил разницу между мужским и женским пониманием безопасности, которая так или иначе является основой благополучия семьи.

Шахов пояснил, что для мужчины безопасность – это защита от внешних угроз, а для женщины – это отсутствие угрозы в принципе, ощущение покоя. По словам психолога, женщина теряет чувство защищенности, когда ее мужчина не сдерживает обещаний и не принимает ее эмоции.

"Если женщина говорит о своих переживаниях, мужчине нужно обнять ее, выслушать, сказать, что все будет хорошо. Как минимум 50% проблем решаются этим несложным способом. Женщине нужно позволять проявлять эмоции, для нее это необходимо. Когда мужчина принимает их, она чувствует себя защищенной от страха", – рекомендует эксперт.

Ранее эксперты рассказали о пользе объятий. Они дают ощущение безопасности, считают специалисты. Кроме того, объятия повышают настроение и увеличивают продолжительность жизни.