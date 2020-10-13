Эксперты рассказали о пользе объятий для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Во время объятий человек испытывает радость и бодрость, считает нейробиолог, заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина Антон Варламов. Об этом сообщает News.ru.
Так, у человека в ходе эволюции сформировалась С-тактильная система, которая отвечает за приятные ощущения во время объятий или поглаживаний.
"С-тактильная система образовалась именно для того, чтобы подкреплять позитивное отношение людей друг к другу. С эволюционной точки зрения это хороший бонус для выживания вида", – отметил специалист.
При этом он добавил, что гормон окситоцин, вызывающий привязанность и альтруизм, будет выделяться только в том случаев, если объятия приятны.
Человеку также будут полезны и поглаживания, причем со скоростью от 3 до 7 сантиметров в секунду, чтобы это не вызвало проблем со здоровьем. Варламов отметил, что нехватка физического и эмоционального тепла в семье может стать причиной тревожных или пищевых расстройств в детском возрасте.
"Мы как-то проводили исследование с девочками, страдающими анорексией. Оказалось, что некоторые из них больше, чем здоровые дети, нуждались в объятиях", – прокомментировал эксперт.
Психиатр Владимир Крупин также считает, что объятия несут пользу. Они дают ощущение безопасности. В противном случае человек может иметь проблемы с социализацией, поскольку будет считать, что через прикосновения других распространяются микробы.
Телесный коуч Андрей Анучин уверен, что проблемы, связанные с телесными контактами, нуждаются в проработке. Они влияют на уровень комфорта нашей жизни. Отсутствие объятий лишает стимуляции органы чувств.
"То есть они (объятия) повышают настроение, удовольствие от жизни и увеличивают ее продолжительность. У меня есть два вида телесных практик. Психологическая – там люди больше узнают о себе и своем теле. А вторая направлена на избавление от различных физических проблем", – заключил Анучин.
Эксперты отмечают, что единых рекомендаций по продолжительности объятий нет, но минимум раз в неделю это совершать необходимо.
Ранее больше общаться с близкими порекомендовали психологи пожилым людям, находящимся на домашнем режиме. Так, людям старшего возраста важно регулярно созваниваться с родными и близкими, поддерживать с ними общение по видеосвязи или через соцсети.
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