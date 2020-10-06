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Общество

10:44

Психологи рекомендуют пожилым больше общаться с близкими

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Больше общаться с близкими порекомендовали психологи пожилым людям, находящимся на домашнем режиме. Об этом Агентству "Москва" сообщила медицинский психолог клиники памяти психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Наталья Осипова.

По словам специалиста, людям старшего возраста важно регулярно созваниваться с родными и близкими, поддерживать с ними общение по видеосвязи или через соцсети.

"Риск когнитивных нарушений, в частности деменции, увеличивается у людей, которые чувствуют себя одинокими, а простой дружеский разговор улучшает способность участников решать умственные задачи. Ученые считают, что эффект от этого сравним с разгадыванием кроссворда с точки зрения повышения рабочей памяти и умения концентрироваться", – подчеркнула Осипова.

Также психолог напомнила и о важности информационной гигиены: специалист рассказала, что чтение большого количества негативных новостей повышает уровень тревожности.

"Читайте поменьше неприятных новостей, получайте информацию только из надежных источников, смотрите новости не чаще одного или двух раз в день. Постоянный поток негативных новостей может вызвать тревожное состояние у любого, а тем более пожилого человека", – отметила Осипова.

Психолог обратила внимание и на то, что родственники могут помогать пожилым искать интересные и полезные упражнения, которые позволят поддерживать умственную активность.

"Близкие и родственники, свободно пользующиеся интернетом, могут искать задания и распечатывать их, предлагая пожилому родственнику их выполнить. Устраивайте семейные викторины, разгадывайте кроссворды и ключворды, смотрите вместе развивающие телепрограммы и предлагайте свои варианты ответов", – заключила психолог.

Ранее Сергей Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+. Горожане старшего возраста могут обратиться за помощью в доставке лекарств, продуктов питания и даже дров на дачу.

Для москвичей 65+ вновь заработала горячая линия

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