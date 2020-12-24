В Москве от коронавируса вылечились более 588 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице выздоровели еще 5 508 пациентов после лечения от COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 588 280", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За последние сутки в городе скончались 76 пациентов с коронавирусом. Помимо диагностированной инфекции, у них была пневмония.

Ранее сообщалось, что столичные медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, получили государственные награды. Их вручил Сергей Собянин в Белом зале мэрии.

Глава города поблагодарил врачей за их работу в сложные времена и отметил, что нагрузка на здравоохранение в период пандемии выросла почти вдвое. Собянин уточнил, что половина московских врачей переболела коронавирусом в разной форме. Он также добавил, что в весенний период пандемии в столице было задействовано 26 тысяч больничных коек.

