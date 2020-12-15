В России создали метод определения клеточного иммунитета к коронавирусу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В России разработан диагностический метод определения клеточного иммунитета к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
"В ФМБА России совместно с ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ разработан уникальный диагностический метод определения репертуара Т-клеточных рецепторов, специфичных для SARS-CoV-2, на основе таргетного секвенирования следующего поколения ДНК человека", – рассказали в организации.
Там добавили, что абсолютное большинство людей с антителами от COVID-19 имеют клеточный иммунитет. Отмечается, что к такому выводу пришли в результате анализа наличия антител и клеточного иммунитета.
"У лиц, не болевших COVID-19 и не имеющих гуморального иммунитета к данной инфекции, в ряде случаев наблюдаются SARS-CoV-2 специфичные клонотипы Т-клеток, что позволяет предположить наличие предсуществующего Т-клеточного иммунитета, обусловленного сезонными коронавирусами или другими возбудителями ОРВИ", – сообщили в организации.
В ФМБА также подчеркнули, что около 30% выздоровевших от коронавируса, которые не имеют специфических иммуноглобулинов класса G, все равно обладают антителами.
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