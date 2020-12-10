Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса препаратом "Спутник V", рассказали РИА Новости об уровне антител после вакцинации.

Сотрудники агентства пообщались с семью привитыми, которые прошли процедуру не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено. Отмечается, что тесты на антитела у них взяли спустя три дня после второй прививки.

Согласно результатам анализов, у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго – 20,00 на миллилитр, у третьего – 14,60 единицы на миллилитр. Все они делали одинаковые тесты.

Еще два собеседника агентства рассказали, что узнали об антителах благодаря другим тестам, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у второго – 17,57 при норме 0,8.

Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после прививки антитела у него немного превышали норму, но еще через несколько дней снизились почти в два раза. У двух опрошенных и вовсе не выработались антитела.

Ранее сообщалось, что среди 7,5 тысячи доноров плазмы в Москве 972 человека сдавали кровь неоднократно, поскольку антитела в организме человека после COVID-19 могут сохраняться несколько месяцев. Таким образом, больше одного раза эту процедуру прошли 12,9% доноров. Из них свыше 70% сделали это дважды, 18,6% – трижды, 6,8% – четыре раза, остальные – по пять и более раз.

Помимо этого, в медицинской практике в этом году зафиксировали уникальный случай – донор 11 раз сдал плазму крови, и даже в последний раз в ней содержалось достаточное для лечения количество антител.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказывал, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются. Врач отмечал, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы.

