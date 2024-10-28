Пожар на Ленинском проспекте потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не уточняются.

Крыша многоэтажки загорелась на Ленинском проспекте в ночь на 28 октября. Оперативные и экстренные службы сразу подъехали на место и эвакуировали жильцов дома.

Сначала площадь пожара составляла 300 квадратных метров, однако затем она достигла 350 "квадратов". Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.