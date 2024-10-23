23 октября, 22:16Происшествия
Пожар вспыхнул в Зеленограде
Фото: 123RF/svglass
В Зеленограде воспламенилось оборудование на первом этаже трехэтажного административного здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Однако спустя время пожарным удалось потушить возгорание. К этому были привлечены 46 специалистов и 12 единиц техники МЧС России.
При этом сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в микрорайоне Салтыковка в Балашихе загорелся склад. Спустя время огнеборцам удалось ликвидировать пожар.
По последним данным, площадь возгорания составила 625 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет. К тушению пожара привлекали 30 пожарных и 6 единиц техники.
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