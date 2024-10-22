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Открытое горение ликвидировано на складе в Балашихе
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
По уточненным данным ведомства, площадь возгорания достигала 625 квадратных метров.
Возгорание произошло на складе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе вечером 21 октября. В результате произошедшего пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 30 пожарных и 6 единиц техники.
Еще один пожар случился в квартире на Балаклавском проспекте в Москве. В результате возгорания погиб мужчина 1956 года рождения.
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