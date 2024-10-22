Открытое горение ликвидировано на складе в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По уточненным данным ведомства, площадь возгорания достигала 625 квадратных метров.

Возгорание произошло на складе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе вечером 21 октября. В результате произошедшего пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 30 пожарных и 6 единиц техники.

Еще один пожар случился в квартире на Балаклавском проспекте в Москве. В результате возгорания погиб мужчина 1956 года рождения.