Мужчина погиб при пожаре на Балаклавском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1956 года рождения погиб при пожаре в квартире на Балаклавском проспекте в Москве. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Точную причину происшествия специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проводимой процессуальной проверки контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура.

Ранее один человек погиб в результате пожара в производственном здании на Шоссейной улице в столице. Возгорание на площади в 20 квадратных метров сотрудники МЧС оперативно потушили.

До этого в подмосковном Раменском произошел пожар в квартире на 14-м этаже жилого дома. В ходе ликвидации огня спасатели нашли на балконе 6-летнего мальчика в бессознательном состоянии. Позже он умер в машине скорой помощи. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.