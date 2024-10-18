Пожар в квартире на западе Москвы потушен

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Спасатели ликвидировали возгорание в квартире на западе Москвы. Об этом сообщило МЧС РФ в своем телеграм-канале

По данным ведомства, огонь был потушен на площади в 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Самостоятельно из жилой высотки эвакуировались 20 жильцов, еще 5 человек из задымленного подъезда вывели пожарные.

Пожар произошел во 2-м Сетуньском проезде, доме 13, корпусе 2, в Москве вечером 18 октября. По указанному адресу горела квартира на 7-м этаже 24-этажного дома. На месте работали 32 специалиста и 12 единиц техники.

До этого три частных дома воспламенились на площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя время огнеборцам удалось потушить пожар. Тогда обошлось без пострадавших.