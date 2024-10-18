Квартира загорелась в высотке на западе Москвы

Пожар произошел в квартире в жилой многоэтажке на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло во 2-м Сетуньском проезде, доме 13, корпусе 2. В МЧС отметили, что горит квартира на 7-м этаже 24-этажного дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что люди с вышележащих этажей просят о помощи. В настоящее время эвакуированы 20 человек, проводится спасение остальных. На месте происшествия работают 12 расчетов пожарных, 5 карет скорой помощи и самые высокие в городе автоподъемники.



Ранее в подмосковном Королеве загорелся один из торговых центров. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которым удалось локализовать возгорание на площади около 50 квадратных метров.

До этого три частных дома воспламенились на площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя время огнеборцам удалось потушить пожар. Тогда обошлось без пострадавших.

