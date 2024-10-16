16 октября, 07:11Происшествия
Более 20 человек были спасены из горящего дома в Краснодаре
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Возгорание кровли жилого дома произошло в Краснодаре на площади в 300 квадратных метров, были спасены более 20 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает ТАСС.
"В 05:50 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли на площади 300 квадратных метров", – указано в сообщении.
Пожарные спасли из огня 24 человека, еще 63 были эвакуированы, добавили в МЧС.
Ранее три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. Тогда обошлось без пострадавших.
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