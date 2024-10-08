1 047 человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за пожара в Феодосии

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Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в пункты временного размещения (ПВР) эвакуировали 1 047 человек, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале.

По его словам, эвакуация коснулась людей, проживающих в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей. Их осмотрели медики, после чего людей разместили в гостиницах и пансионатах города.

"Благодарю предпринимателей, которые откликнулись и смогли оказать помощь по размещению", – написал Ткаченко.

Он добавил, что работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом.

Ранее говорилось об эвакуации порядка 300 человек.

По последним данным, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. На нефтебазе горят три резервуара с нефтепродуктами. На месте работают спасатели.

О возгорании на нефтебазе стало известно утром 7 октября. Жертв и пострадавших нет, разлива топлива также не наблюдается. На место выдвинулись сотрудники управления Роспотребнадзора для оценки уровня вредных примесей в воздухе.

В связи с произошедшим власти перекрыли движение транспорта по Геологической улице и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Также было принято решение ввести режим техногенной ЧС муниципального характера.