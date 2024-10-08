Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии возросла до 2,5 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "ЧП ФЕОДОСИЯ (КРЫМ)"

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Там горят три резервуара с нефтепродуктами. На месте работают спасатели. Также развернуты пункты временного размещения. Из Феодосии эвакуировали порядка 300 человек.

О возгорании на нефтебазе стало известно утром 7 октября. Жертв и пострадавших нет, разлива топлива также не наблюдается. На место выдвинулись сотрудники управления Роспотребнадзора для оценки уровня вредных примесей в воздухе.

В связи с произошедшим власти перекрыли движение транспорта по Геологической улице и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Также было принято решение ввести режим техногенной ЧС муниципального характера.