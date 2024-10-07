Режим ЧС введен в Феодосии из-за возгорания на нефтебазе

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Режим техногенной ЧС муниципального характера введен в Феодосии в связи с возгоранием на территории нефтяного терминала, сообщил глава города Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.

О пожаре на нефтебазе стало известно утром 7 октября, сейчас там работают спасатели. Жертв и пострадавших нет, разлива топлива также не наблюдается. На место выдвинулись сотрудники управления Роспотребнадзора для того, чтобы зафиксировать уровень вредных примесей в воздухе.

В связи с произошедшим власти перекрыли движение транспорта по Геологической улице и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.