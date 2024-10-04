Пустая цистерна загорелась на нефтебазе в Воронежской области после падения БПЛА

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Средства РЭБ подавили в Аннинском районе Воронежской области украинские беспилотники, после чего один из дронов упал на территорию нефтебазы. Об этом написал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы", – сообщил он.

По словам губернатора, в результате падения беспилотника произошло возгорание пустой цистерны, на месте пожара уже работают пожарные. Гусев уточнил, что согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Он также предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Между тем в ночь на 3 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями.

До этого поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке украинских дронов. В результате погиб один из бойцов самообороны. Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, во время воздушной атаки ранения получил местный житель.

