Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 09:54

Происшествия

Глава Феодосии сообщил, что разлива топлива из-за пожара на нефтебазе нет

Фото: телеграм-канал "Главное в Херсоне и области"

Разлива топлива и угрозы окружающей среде из-за возгорания на нефтебазе в Феодосии не выявлено. Об этом ТАСС рассказал глава города Игорь Ткаченко.

Он также уточнил, что на место происшествия выдвинулись сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для того, чтобы зафиксировать уровень вредных примесей, которые были выброшены в воздух из-за ЧП.

О пожаре на нефтебазе в Феодосии появилась информация утром 7 октября. Сейчас на месте возгорания работают спасатели. Жертв и пострадавших нет.

В связи с произошедшим власти перекрыли движение транспорта по Геологической улице и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика