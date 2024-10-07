Глава Феодосии сообщил, что разлива топлива из-за пожара на нефтебазе нет

Фото: телеграм-канал "Главное в Херсоне и области"

Разлива топлива и угрозы окружающей среде из-за возгорания на нефтебазе в Феодосии не выявлено. Об этом ТАСС рассказал глава города Игорь Ткаченко.

Он также уточнил, что на место происшествия выдвинулись сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для того, чтобы зафиксировать уровень вредных примесей, которые были выброшены в воздух из-за ЧП.

О пожаре на нефтебазе в Феодосии появилась информация утром 7 октября. Сейчас на месте возгорания работают спасатели. Жертв и пострадавших нет.

В связи с произошедшим власти перекрыли движение транспорта по Геологической улице и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.

