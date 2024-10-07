Советник главы Крыма: режим ЧС в Феодосии не введен

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В Феодосии не вводили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков, опровергая соответствующую информацию администрации города.

По его словам, заседание комиссии еще не проводилось. Он также призвал пользоваться только официальной информацией.

Появление поста о вводе режима ЧС Крючков объяснил "человеческим фактором".

Ранее в телеграм-канале администрации Феодосии сообщили о вводе режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за пожара на нефтебазе. Через 20 минут эту публикацию удалили, а ее размещение объяснили технической ошибкой.

О пожаре стало известно рано утром 7 октября. Огонь полыхает на феодосийской нефтебазе. На месте происшествия работают спасатели.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что жертв и пострадавших нет. Кроме того, по его словам, в Феодосию выехал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

Движения транспорта из-за ЧП перекрыли по Геологической улице и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.