Режим ЧС введен из-за пожара на нефтебазе в Феодосии

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Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по вопросам ГО и ЧС администрации города.

Огонь полыхает на феодосийской нефтебазе. На месте происшествия работают спасатели.

О пожаре стало известно рано утром 7 октября. Советник главы Республики Крым Олег Крючков тогда сообщил, что жертв и пострадавших нет. Кроме того, по его словам, в Феодосию выехал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.