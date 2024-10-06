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06 октября, 19:53

Происшествия

Пожар в дагестанском Каспийске полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, охватившее ранее торговый комплекс в Каспийске, полностью потушили. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

Огнеборцы добились полной ликвидации пожара к 19:00.

Днем пожар в Каспийске распространился на 700 квадратных метров второго этажа здания. Через некоторое время возгорание удалось локализовать на этой площади.

Три сотрудника МЧС пострадали при тушении. Все они были госпитализированы с ожогами. Врачи сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Их положили в реанимационное отделение.

Трое пожарных пострадали при тушении возгорания в дагестанском Каспийске

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