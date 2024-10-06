Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение ликвидировано в дагестанском Каспийске, где загорелось торговое здание, сообщила пресс-служба МЧС России.

При этом трое сотрудников ведомства, которые пострадали в ходе тушения пожара, находятся в состоянии средней тяжести, рассказал заведующий ожоговым центром Республиканской клинической больницы (РКБ) имени А. В. Вишневского Магомед Ахмедов.

"У одного пострадавшего порядка 26% ожогов поверхности тела, у двоих других – около 10%, у всех троих – термоингаляционное поражение первой степени", – цитирует его пресс-служба больницы.

Все пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение. В настоящее время они получают всю необходимую медицинскую помощь, отметил Ахмедов.

По факту пожара была организована проверка, заявили представители прокуратуры республики. Предполагается, что во время надзорных мероприятий сотрудники ведомства установят обстоятельства случившегося и оценят соблюдение требований пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре в трехэтажном здании поступило в 12:19 по московскому времени. Огонь распространился на 700 квадратных метров второго этажа здания. Спустя несколько часов возгорание удалось локализовать на этой площади.