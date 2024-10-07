Эвакуация порядка 300 человек проходит из-за пожара на нефтебазе в Феодосии

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Порядка 300 человек эвакуируют из Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко.

"Часть людей уже разместилась в ПВР", – приводит его слова ТАСС.

О возгорании на нефтебазе стало известно утром 7 октября, сейчас там работают спасатели. Жертв и пострадавших нет, разлива топлива также не наблюдается. На место выдвинулись сотрудники управления Роспотребнадзора для оценки уровня вредных примесей в воздухе.

В связи с произошедшим власти перекрыли движение транспорта по Геологической улице и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Также было принято решение ввести режим техногенной ЧС муниципального характера.