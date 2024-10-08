08 октября, 15:27Происшествия
Три частных дома загорелись на площади 1 000 "квадратов" в Анапе
Фото: depositphotos/My_inspiration
Три частных дома загорелись на общей площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе, передает пресс-служба МЧС РФ.
По предварительной информации ведомства, пострадавших нет. В данный момент на месте ЧП работают 35 специалистов и 12 единиц техники.
Ранее возгорание фиксировалось в Махачкале. Там загорелось трехэтажное здание. Изначально площадь горения составляла 500 "квадратов". Из соседнего здания спасатели эвакуировали 35 человек, никто из них не пострадал.
Открытое горение было позже ликвидировано на 900 квадратных метрах. В тушении принимали участие 27 специалистов и 8 единиц техники МЧС.
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