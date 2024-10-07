Крупный пожар на складе с ацетоном в Норильске локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар на складе в Норильске, в котором находились ацетон и пеллеты (топливные гранулы), локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Ликвидация пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что огонь с горящего склада с ацетоном перекинулся на кровлю соседнего здания. Площадь пожара составляла 1 610 "квадратов". На месте работали 20 специалистов и 6 единиц техники.

Еще один крупный пожар произошел на нефтебазе в Феодосии, из города эвакуировали порядка 300 человек. В результате происшествия жертв и пострадавших не было, разлива топлива также не наблюдалось.