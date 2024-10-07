Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Норильске огонь с горящего склада с ацетоном перекинулся на кровлю соседнего здания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В настоящее время площадь пожара составляет 1 610 "квадратов". На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в Феодосии, из города эвакуировали порядка 300 человек. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, разлива топлива также не наблюдается.

В связи с произошедшим власти перекрыли движение транспорта по Геологической улице и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Также было принято решение ввести режим техногенной ЧС муниципального характера.