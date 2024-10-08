Открытое горение ликвидировано в трехэтажном здании в Махачкале

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение ликвидировано на 900 квадратных метрах в трехэтажном здании на улице Даниялова в Махачкале, заявило МЧС России в своем телеграм-канале.

Ранее ведомство сообщало о возгорании трехэтажного здания в городе Махачкала. Изначально площадь горения составляла 500 "квадратов". Из соседнего здания спасатели эвакуировали 35 человек, никто из них не пострадал.

На месте задействовали 27 специалистов и 8 единиц техники МЧС.

Ранее в Феодосии на площади 2,5 тысячи квадратных метров загорелась нефтебаза. Там горят три резервуара с нефтепродуктами. На месте работают спасатели. Также развернуты пункты временного размещения, в которых находятся 1 047 человек.