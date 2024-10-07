Площадь пожара в одноэтажном складе на западе Москвы составила 450 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Площадь пожара в одноэтажном складе на улице Рябиновой на западе Москвы составила 450 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Площадь пожара в Москве – 450 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что на месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.

О пожаре на складе без дополнительных подробностей сообщалось утром 7 октября.

До этого возгорание произошло на складе с автозапчастями на улице Горбунова. Спустя некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить пожар. В результате произошедшего никто не пострадал.