07 октября, 07:07Происшествия
Одноэтажный склад загорелся на западе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Одноэтажный склад загорелся на улице Рябиновой на западе Москвы. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"На западе Москвы сотрудники МЧС России тушат пожар", – указано в сообщении.
В МЧС сообщили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения и отметили, что дальнейшая информация о произошедшем уточняется.
До этого пожар произошел в кафе на Складочной улице столицы. Информация о возгорании в районе Савеловского вокзала поступила около 17:04. Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. Людей в здании не было. На месте происшествия работал 21 человек, к тушению были привлечены 6 единиц техники. Принятыми мерами пожар был локализован и ликвидирован.
Крупный пожар произошел в районе Савеловского вокзала Москвы