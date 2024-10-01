Пожар произошел в кафе в районе Савеловского вокзала Москвы

Фото: МЧС РФ

Пожар произошел в кафе на Складочной улице столицы. Информация о возгорании в районе Савеловского вокзала поступила около 17:04, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. Людей в здании не было.

На месте происшествия работал 21 человек, к тушению были привлечены 6 единиц техники. Принятыми мерами пожар был локализован и ликвидирован. Информации по пострадавшим не поступало, добавили в ведомстве.

В ночь на 30 сентября пожар также произошел в ЖК "Селигер Сити". Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать горение и спасти семерых жильцов, в том числе ребенка. В результате происшествия погиб один человек.

По данным следствия, пожар начался после "самопроизвольного хлопка газовых баллонов" в одной из квартир. Предварительно, эти баллоны использовались для монтажа натяжного потолка. СК завел дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".